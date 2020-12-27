Последний выходной в 2020: для кого этот день приготовил главный сюрприз года

2020 год закончится буквально через несколько дней и 27 декабря – последний выходной в уходящем году. Астрологи составили подробный гороскоп на сегодня и рассказали, что звезды советуют Овнам все хорошо обдумать и взвесить, а у Водолеев завтра не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком.

Астрологи предупреждают, что в последнее воскресенье 2020 нужно быть особенно осторожным. Об этом пишет slovofraza.

Овен

В последний выходной в году вы можете получить интересное предложение, связанное с делами в 2021 году. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте за и против. Больше времени и внимания уделяйте близким людям. Иначе могут возникнуть конфликты и обиды.

Телец

Если у вас возникнут претензии к кому-либо, не торопитесь говорить об этом вслух – сейчас ваши слова не возымеют должного действия. В ближайший день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как вы можете притягивать к себе негативные ситуации или сомнительного рода личностей.

Близнецы

В воскресенье предстоит много работы. Завтра будет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Лев

Сегодня вам предстоит прочувствовать ваш последний выходной в уходящем 2020 году. Не стесняйтесь отдыхать и веселиться. Находясь в хорошем настроении, вы будете привлекать хороших людей, которые привнесут новые краски в вашу жизнь.

Дева

Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей собственной.

Весы

В данный период вы наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки. Настал благоприятный момент с ними разделаться. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Скорпион

В этот день может возникнуть желание что-нибудь изменить в жизни. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто доставить удовольствие. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.

Стрелец

Хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Сейчас вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы.

Козерог

Представителям знака важно помнить, что слово не воробей. Поумерьте ваше стремление к прямоте в высказываниях – не все ваши окружающие любят правду. Вы потом пожалеете о сказанном, да и извиняться придется.

Водолей

Сейчас не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего. Для новых знакомств данный день – неподходящий.

Рыбы

Вы будете страдать от недостатка дипломатичности. В суждениях то и дело будет проявляться резкость и критическое мнение. О самолюбии окружающих забывать не стоит, иначе день может пройти в бесконечных конфликтах.

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