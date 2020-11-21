Постарайтесь все успеть: гороскоп для женщин с 23 по 29 ноября

Гороскоп на вторую половину ноября говорит о том, что наступает ответственный период и нужно успеть закончить все важные дела. Многим представителям зодиакального созвездия предстоит сделать важный выбор или провести важные разговоры, которые повлияют на формирование будущего.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 23 по 29 ноября, и сообщили, как правильно провести остаток осени. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

Ноябрь для Овнов закончится без особенных хлопот и трудностей. Ответственность и способность вовремя затормозить дадут возможность получить невероятные результаты в сфере любви, а также в рабочих вопросах. Стоит внимательно следить за самочувствием и настроением, чтобы не довести себя до переутомления или обострения хронических заболеваний.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют акцентировать свое внимание на финансовых потоках и заняться привлечением денег в свою жизнь. Энергетика звезд и планет на этой неделе будет особенно позитивна и ее нужно использовать для улучшения своего материального состояния. Чтобы добиться желаемого, нужно использовать уверенность в себе и воспитывать в себе чувство противостояния завистникам и недоброжелателям.

Женщина-Близнецы

Неделя будет сложная и напряженная, но с трудностями помогут справиться самые близкие и родные люди. Их поддержка и понимание будут особенно важны на этой неделе и астрологи рекомендуют направить свои силы и энергию на то, чтобы найти взаимопонимание с родными, а также на поддержание гармоничных отношений в семье. Постарайтесь больше отдыхать и не позволять стрессам выводить себя из равновесия.

Женщина-Рак

Неделя будет очень насыщена событиями и Ракам нужно распределить силы на всю неделю, чтобы не выдохнуться. Распределите работу так, чтобы избежать упадка сил и не стать заложницами дурного настроения и раздражения. Эмоции стоит сдерживать и не спускать на близких свою агрессию или обиду. Конец недели лучше всего посвятить отдыху с самыми близкими людьми.

Женщина-Лев

В ближайшие дни будьте внимательными и прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. У вас ожидается много встреч на этой неделе и люди будут попадаться разные, могут встретиться и недоброжелатели. Также будьте осторожны в финансовых вопросах и ограничьте свои траты, так как это может привести к потере значительной части ваших накоплений.

Женщина-Дева

Займитесь на этой неделе завершением необходимых и важных дел, чтобы освободить декабрь для более интересных занятий и приятной работы. Важно избегать переутомления в последние дни ноября и для этого стоит делать перерывы, полноценно отдыхать и найти методы, которые помогут восстановить силы быстро и эффективно.

Женщина-Весы

Следите за своим настроением и эмоциями, так как отрицательные эмоции могут в ближайшую неделю сделать вас заложницей. Постарайтесь отказаться от общения с неприятными людьми и формируйте позитивный настрой – это поможет привлечь удачу и силы для того, чтобы добиться всего, что вы запланировали. Уделите время на то, чтобы восстановить энергию и в этом вам поможет приятное общение и прогулки на свежем воздухе.

Женщина-Скорпион

Соберитесь с силами и сконцентрируйте все свое внимание на том, что будет происходить – у вас появятся перспективные возможности, которые нельзя упустить. Неделя будет богата на различные предложения, но будьте осторожны – не все из них будут честными и перспективными. Ваше умение вовремя распознавать людей выручит вас, а врожденное внимание к важным деталям позволит не упустить то, что вам подарят звезды.

Женщина-Стрелец

Ваша женская интуиция на этой неделе сыграет важную роль, а энергетика звезд и планет будет весьма благосклонной ко всем вашим начинаниям. Но не стоит торопиться в поступках и решениях, так как это чревато досадными ошибками. Обращайте внимания на знаки судьбы и если вы вовремя их увидите, то не ошибетесь с выбором направления. Также они подадут сигнал, если направление будет выбрано неправильно.

Женщина-Козерог

Удача будет сопровождать вас практически все семь ближайших дней. Удачными станут поиски нового и активного заработка, путешествия, поиск новых знакомств, поиск второй половинки или укрепление отношений. Неделя будет очень активная и вам понадобиться не только выдержка, но и умение находить компромиссные решения.

Женщина-Водолей

Расположение звезд и планет в ближайшие дни будет способствовать избавлению от всего негатива, который накопился в вашей жизни за последние недели. В начале недели уделите время наведению порядку в своем жилище и сортировке ненужных вещей. После – займитесь решением насущных проблем, чтобы закончить ноябрь на позитивной ноте, а все тревоги и страхи оставить в прошлом.

Женщина-Рыбы

Вам понадобится мотивация на этой неделе, чтобы не потакать собственному желанию замкнуться от всех и бросить дела на самотек. Неделя обещает быть удачной и с понедельника нужно настроиться на активную работу и прогнать тоску прочь. Поддержка и помощь со стороны близких помогут Рыбам собраться с силами и решить все накопившиеся вопросы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самых главных везунчиков судьбы в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят трудности в конце ноября.