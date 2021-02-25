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Я постоянно плакал: Юрий Горбунов рассказал о партнерских родах

Автор: Светлана Мащенко

Юрий Горбунов поделился впечатлениями от партнерских родов. Чуть более четырех лет назад на свет появился их совместный с Катей Осадчей сын. Мальчика назвали Иван, и родители до сих пор не показывают лицо сынишки широкой публике.

Об этом телеведущий рассказал в интервью ЛюксФМ.

Ведущий признался, что осознал - мужчины намного слабее, чем женщины. И если бы он оказался на месте жены, вряд ли выдержал бы рождения ребенка.

Оказалось, Юрий тщательно готовился к родам. Ходил на специальные курсы, изучал, как все будет. И хотя во время процесса он понял, что теория и практика - разные вещи, ничто не смогло выбить из колеи.

Он признается, что почувствовал - в прошлой жизни он был повивальной бабкой. И до сих пор не перестает восхищаться силой женщин, которые дают новую жизнь.

"Я все это время плакал. Особенно, когда малыш 45 минут спал на мне", - говорит ведущий.

Горбунова добавляет, что обязательно "заставил" бы каждого мужчину присутствовать на родах.

Юрий очень удивился факту - после появления на свет дети лучше чувствуют папу, чем маму. Дело в том, что малыш еще в животике слышит голос отца напрямую, поэтому успевает к нему привязаться. Нет сомнений - лучше в этот момент быть с любимой женщиной и ребенком.

Напомним, что в феврале 2017 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у них родился сын, которого назвали Иваном.

У Кати Осадчей есть старший сын Илья (2002) от первого брака с бизнесменом и народным депутатом от "Партии зеленых" Олегом Полищуком. А для Юрия Горбунова Иван - единственный биологический ребенок.

Ранее мы писали, что Катю Осадчую заподозрили в новой беременности.

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Новости Украины Юрий Горбунов
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