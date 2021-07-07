Потап на сцене слился в поцелуе с Позитивом: мы последние мужики!

"Мы последние мужики в шоу-бизнесе", - сказал Потап и поцеловал Позитива.

Поцелуй был не таким долгим, как у Меловина, но все же это произошло.

После чего оба артиста закрыли глаза и вытерли рот. Это действо произвело сильное впечатление на зрителей, собравшихся на фестивале Atlas Weekend. Толпа просто взревела и взорвалась аплодисментами.

Кроме того, на сцене фестиваля к артистам присоединилась и Надя Дорофеева, которая также выступала на Atlas Weekend в тот день.

"Взяли Бабу В Мужской клуб! На один раз! Но зато какой!" - подписал фото Потап на странице в Instagram.

Отметим, что пост Потапа собрал более 48 тыс. лайков и огромное количество комментариев.