Потап на сцені злився в поцілунку з Позитивом: ми останні мужики!

"Ми останні мужики в шоу-бізнесі", - сказав Потап і поцілував Позитива.

Поцілунок був не таким довгим, як у Меловіна, але все ж це сталося.

Після чого обидва артисти закрили очі і витерли рот. Це дійство справило сильне враження на глядачів, присутніх на фестивалі Atlas Weekend. Натовп просто заревів і вибухнув аплодисментами.

Крім того, на сцені фестивалю до артистів приєдналася і Надя Дорофєєва, яка також виступала на Atlas Weekend того дня.

"Взяли Бабу в чоловічий клуб! На один раз! Але зате який!"- підписав фото Потап на сторінці в Instagram.

Відзначимо, що пост Потапа зібрав понад 48 тис. лайків і величезну кількість коментарів.