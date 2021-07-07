Потап на сцені злився в поцілунку з Позитивом: ми останні мужики!

Після камінг-ауту співака MELOVIN на сцені Atlas Weekend і його поцілунку з хлопцем, колеги по цеху послідували його прикладу. Так, наприклад, відомий український продюсер і співак Олексій Потапенко (Потап) вирішив також обмінятися ніжностями з Позитивом і поцілував його на тій же сцені фестивалю.
Відео пристрасті" опублікували на YouTube.
"Ми останні мужики в шоу-бізнесі", - сказав Потап і поцілував Позитива.
Поцілунок був не таким довгим, як у Меловіна, але все ж це сталося.
Після чого обидва артисти закрили очі і витерли рот. Це дійство справило сильне враження на глядачів, присутніх на фестивалі Atlas Weekend. Натовп просто заревів і вибухнув аплодисментами.
Крім того, на сцені фестивалю до артистів приєдналася і Надя Дорофєєва, яка також виступала на Atlas Weekend того дня.
"Взяли Бабу в чоловічий клуб! На один раз! Але зате який!"- підписав фото Потап на сторінці в Instagram.
Відзначимо, що пост Потапа зібрав понад 48 тис. лайків і величезну кількість коментарів.
Як ми раніше писали, на М1 розповіли, чому вирізали поцілунок MELOVIN з хлопцем з ефіру.