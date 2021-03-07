Потепление наступит уже скоро: синоптики назвали дату

При этом с 8 по 12 марта в стране синоптики прогнозируют холодную погоду с морозами и местами со снегом и мокрым дождем. Средняя дневная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а ночью в некоторых регионах будет до -10 градусов.

Но с 12 марта станет теплее. В западных областях ожидается днем +7...+9 градусов. Ночью будет еще прохладно 0... +3 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температур днем составит +9… +11 градусов, а ночью +2... +4. Также в этот день ожидается дождь.

В центральных и северных регионах будет +5... +7 днем и -1... +2 ночью. В восточных областях - 0... +4 градуса днем и -3... +1 в темное. При этом будет дождь с мокрым снегом.

На юге страны также значительно потеплеет температур днем +7… +9 и ночью от -1 до +3, но также пройдет дождь.

В аннексированном Крыму днем +7… +9, а ночью от 0… +2, и также ожидается дождь.

В Киеве дождь. Днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью будет -1…+1.

Погода в Украине 12 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)