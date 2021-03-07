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Потепління настане вже скоро: синоптики назвали дату

Автор: Lite

Погода в Україні останнім часом не радує українців своїм теплом, а вночі і зранку взагалі спостерігаються заморозки. Проте синоптики розповіли, що з 12 березня в країну прийде потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

При цьому з 8 по 12 березня в країні синоптики прогнозують холодну погоду з морозами і місцями зі снігом та мокрим дощем. Середня денна температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вночі в деяких регіонах буде до -10 градусів.

Але з 12 березня стане тепліше. У західних областях очікується вдень +7...+9 градусів. Уночі буде ще прохолодно 0... +3 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температур вдень становитиме +9... +11 градусів, а вночі +2... +4. Також в цей день очікується дощ.

У центральних і північних регіонах +5... +7, вдень -1... +2 вночі. У східних областях - 0... +4 градуси, вдень -3... +1 в темне. При цьому буде дощ з мокрим снігом.

На півдні країни також значно потеплішає температур вдень +7... +9 і вночі від -1 до +3, але також пройде дощ.

У анексованому Криму вдень +7... +9, а вночі від 0... +2, і також очікується дощ.

У Києві дощ. Вдень температура повітря прогріється до +7 градусів, вночі -1...+1.

Погода в Україні 12 березня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в окупований Крим прийшла справжня весна і розцвів цілий ліс. На півострові десятки квадратних кілометрів покривають проліски, крокуси і багато інших ранніх квітів.

Раніше кліматолог Віра Балабух попередила українців про аномальне літо.

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