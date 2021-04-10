Появилась первая официальная реакция Меган Маркл и Гарри на смерть дедушки: "спасибо за службу"

Внук и невестка Елизаветы II опубликовали короткое соболезнование в память о герцоге Эдинбургском и сообщили, что им будет его не хватать, а также поблагодарили за службу.

"Светлая память. Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – написали Гарри и Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа (фото: скриншот с сайта Archwell)

Ранее в сети появилась информация о том, что принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки - впервые за год. В последний раз Гарри и Меган были в Великобритании в марте 2020-го года, когда сложили с себя официальные полномочия.

Будет ли супруга сопровождать его на этот раз – пока неизвестно, так как она беременна вторым ребенком и должна родить в начале лета.