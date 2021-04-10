З'явилася перша офіційна реакція Меган Маркл і Гаррі на смерть дідуся: "дякуємо за службу"

Онук і невістка Єлизавети II опублікували коротке співчуття у пам'ять про герцога Единбурзького і повідомили, що їм буде його не вистачати, а також подякували за службу.

"Світла пам'ять. Його королівська високість герцог Единбурзький. 1921-2021. Дякую за службу. Нам буде вас не вистачати", – написали Гаррі і Меган.

Принц Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа (фото: скріншот з сайту Archwell)

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великобританії на похорон дідуся - вперше за рік. Востаннє Гаррі і Меган були у Великобританії в березні 2020-го року, коли склали з себе офіційні повноваження.

Чи буде дружина супроводжувати його на цей раз – поки невідомо, так як вона вагітна другою дитиною і повинна народити на початку літа.