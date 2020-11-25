Появились фото беременной Меган Маркл, сделанные до выкидыша

Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

После новости о выкидыше Меган Маркл появились фото, на котором жена принца Гарри беременна вторым ребенком.

Герцогиня призналась, что после переезда в США была в положении, но потеряла еще не родившегося малыша. Тем временем, в сети отыскали фото Меган с округлившимся животиком. На кадрах, датированных концом июня, Меган в черном фартуке помогает готовить еду для благотворительной лос-анджелесской организации Feed Hope.

На одном из фото четко видно, что формы худощавой экс-актрисы слегка округлились.

Появились фото беременной Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

На других снимках, которые были сняты папарацци в первой половине июля, Меган появилась в свободном льняном платье, хорошо скрывающем очертания фигуры. Кроме того, она отказалась от любимых каблуков.

Появились фото беременной Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

Напомним, что 25 ноября The New York Times опубликовал статью, в которой Меган призналась, что после переезда в США пережила выкидыш и оказалась в больнице. Герцоги Сассекские перебрались в Лос-Анджелес после отречения от королевских обязанностей. Это случилось в конце марта, а до этого (с ноября 2019-го) они жили на острове Ванкувер в Канаде.

Ранее мы писали также, что Меган Маркл и принц Гарри обставили королеву Елизавету II в вопросе с элитной недвижимостью.