ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 14:01
З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня Меган Маркл була вагітна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл зізналася, що втратила другу дитину

Після новини про викидень Меган Маркл з'явилися фото, на якому дружина принца Гаррі вагітна другою дитиною.

Герцогиня зізналася, що після переїзду в США була в цікавому становищі, але втратила ще не народженого малюка. Тим часом, у мережі відшукали фото Меган з кругленьким животиком. На кадрах, датованих кінцем червня, Меган в чорному фартусі допомагає готувати їжу для благодійної лос-анджелеської організації Feed Hope.

На одному з фото чітко видно, що форми худорлявої екс-актриси злегка округлились.

З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня

З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

На інших знімках, які були зняті папараці в першій половині липня, Меган з'явилася у вільній лляній сукні, добре приховує обриси фігури. Крім того, вона відмовилася від улюблених підборів.

З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня

З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

Нагадаємо, що 25 листопада The New York Times опублікував статтю, в якій Меган зізналася, що після переїзду в США пережила викидень і опинилася в лікарні. Герцоги Сассекські перебралися до Лос-Анджелеса після зречення від королівських обов'язків. Це сталося наприкінці березня, а до цього (з листопада 2019-го) вони жили на острові Ванкувер в Канаді.

Раніше ми писали також, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні