З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня
Меган Маркл зізналася, що втратила другу дитину
Після новини про викидень Меган Маркл з'явилися фото, на якому дружина принца Гаррі вагітна другою дитиною.
Герцогиня зізналася, що після переїзду в США була в цікавому становищі, але втратила ще не народженого малюка. Тим часом, у мережі відшукали фото Меган з кругленьким животиком. На кадрах, датованих кінцем червня, Меган в чорному фартусі допомагає готувати їжу для благодійної лос-анджелеської організації Feed Hope.
На одному з фото чітко видно, що форми худорлявої екс-актриси злегка округлились.
З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)
На інших знімках, які були зняті папараці в першій половині липня, Меган з'явилася у вільній лляній сукні, добре приховує обриси фігури. Крім того, вона відмовилася від улюблених підборів.
З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)
Нагадаємо, що 25 листопада The New York Times опублікував статтю, в якій Меган зізналася, що після переїзду в США пережила викидень і опинилася в лікарні. Герцоги Сассекські перебралися до Лос-Анджелеса після зречення від королівських обов'язків. Це сталося наприкінці березня, а до цього (з листопада 2019-го) вони жили на острові Ванкувер в Канаді.
Раніше ми писали також, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.