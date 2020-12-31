Как правильно подбить итоги и привлечь счастье в 2021 год: простой способ

Психолог рассказала, как правильно подвести итоги накануне Нового года, избавиться от груза прошлых ошибок и неудач и привлечь счастье в следующий этап жизни, открыв пространство для счастливого 2021-го года.
Татьяна Польченко - психолог-консультант, тренер женского развития, автор тренингов и методик рассказала о четырех этапах. Для этого понадобиться три листа бумаги.
На первом листе напишите список из 10 самых важных событий, которые "сделали" ваш год. Напишите ниже, за что вы испытываете благодарность в профессиональной сфере, в личных отношениях? Кому вы можете сказать "спасибо" за все хорошее, что случилось с вами в этом году? Напишите список людей, которым вы особенно благодарны.
На обратной стороне напишите благодарность себе за следующее:
На втором листике напишите список главных разочарований, горестей, провалов, неудач года:
Ответьте на следующие вопросы:
На третьем листике перечислите, на чем бы вы хотели взять фокус внимания в следующем году?
Напишите список своих целей и желаний на 2021-й год.
Что самое лучшее из первого листка вы хотите забрать с собой и приумножить в 2021-м? Например, если вы писали, что получили новое образование в 2020-м, и хотите его развить в 2021-м, нужно обязательно это написать. Так вы берёте эту энергию на исполнение задуманного с собой в 2021-й.
Возможно, вам захочется избавиться от второго листка, а возможно захочется оставить его как напоминание о том, что хотите проработать. Поступите со вторым листком так, как почувствуете нужным.
Возьмите первый листок, поблагодарите вслух Бога (или Вселенную), а также себя за победы. Кроме того, можно позвонить людям, которые сыграли важную роль в вашей жизни в этом году, и поблагодарить их.
Возьмите третий листок, перечитайте его и сделайте медитацию. Закройте глаза, настройте дыхание, и представьте в красках свой лучший 2021-й год, проживите его в своей голове. Возможно, вы увидите в медитации что-то, чего не написали на третьем листке. Допишите!
Ранее мы писали, какие вещи нужно обязательно выбросить накануне Нового года, чтобы в дом вошло счастье.