Правильно ссориться с мужчиной: топ-4 совета от психолога, как намекнуть на его ошибки

Даже маленькое замечание в адрес мужчины может вызвать у него гнев или разрушить его самооценку. Поэтому надо уметь правильно критиковать мужчин.

Как это делать, специально для Lite рассказала психолог и коуч канала "Украина" Елена Адамова.

Эксперт уверена, намекнуть мужчине на его ошибки можно, но тонко.

"Я против критики! Если вы находитесь рядом с человеком, которого уважаете, восхищаетесь и любите, то здесь нет места критике. Да и вообще в любви нет места этому понятию, запомните это", – комментирует психолог.

Меньше критики - больше похвалы (фото: pexels.com)

Однако, если вы хотите намекнуть мужчине на его ошибки, эксперт советует:

меньше претензий. Не стоит постоянно повторять, что человек наступает на "одни и те же грабли" и ему следует поступать по-вашему. К тому же психолог советует ни в коем случае "не нападать" на мужчину с претензиями, а поддерживать и давать ему ощущение семейного комфорта.

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не повторять дважды. Если человек знает свою вину, он не хочет об этом слышать, тем более, когда это повторяют несколько раз.

не делать замечания в присутствии третьих лиц. Такое поведение может вызвать агрессию мужчины, что спровоцирует ссору.

Такое поведение может вызвать агрессию мужчины, что спровоцирует ссору. используйте Я-сообщения: мне неприятно или мне хотелось бы. То есть вместо замечаний, высказывайте то, что бы вы хотели видеть.

Кроме того, психолог советует провести эксперимент: на неделю отказаться от любой критики. Вместо этого делать комплименты и наблюдать за результатом, возможно, такое поведение позволит вам получать новое удовольствие от отношений.