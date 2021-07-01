UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 1 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

Автор: Styler

1 июля 2021 года в народе отмечается День Ярила. А верующие почитают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

В нашем материале читайте о всех приметах и запретах этого дня

Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.

Также наши предки верили, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Главные приметы этого дня:

  • Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.
  • С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.
  • Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя тратить много денег. В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.
  • Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.
  • Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.

Читайте также, церковный календарь на июль 2021 и список самых важных религиозных праздников.

Читайте LITE в Google News
Праздники