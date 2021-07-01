Свято 1 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

Раніше люди вірили, що саме сьогодні настає найкращий час починати сінокіс і збирати лікарські трави.

Також наші предки вірили, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ – дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світу, або своїх зниклих родичів. Це ставало можливим через те, що сонце сповільнювало свій хід і відкривався потойбічний світ. Головна прикмета дня: якщо вмитися сінокісною росою на Ярила день, можна стати красивіше і здоровіше, а золота вечірня зоря обіцяє гарну погоду.

Головні прикмети цього дня:

Туман вранці на Ярила стелиться - негоди не буде.

З ранку немає роси - вдень варто чекати дощу.

Якщо латаття ледь видно над водою - ввечері буде дощ

Що не можна робити в цей день:

Не можна витрачати багато грошей. У цей день тверезо оцініть свої запаси і не витрачайте їх даремно.

Скаржитися. 1 липня постарайся провести максимально оптимістично і радісно, без ниття і скарг на життя.

Хвалитися. У цей день не варто випинати свої досягнення і заслуги, навіть якщо вони дійсно варті того, щоб розповісти близьким.

Іменини у Леонтія, Олександра, Іпатія, Василя, Феодула, Сергія, Никанора і Віктора. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.