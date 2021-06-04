Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

4 июня наши предки называли днем Василискв, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона.
Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале ниже.
Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя сохранилось в памяти людей.
Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.
Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.
Именины в этот день празднуют Владимир, Иван.
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