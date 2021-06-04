Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

4 червня наші предки називали днем Василісків, Василісків день, Солов'їний день. Православна церква 4 червня згадує мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі нижче.
Мученик Василіск простим людям був не особливо відомий, але його ім'я збереглося в пам'яті людей.
Пов'язано це зі співзвуччям імені з рослиною волошка і з чудовиськом Василіском. На Василіска не орали і не сіяли, в іншому випадку на полі виростуть лише полин та волошки. Тому в народі цей день часто називали"василькови". Жито 4 червня і поготів сіяти не можна, бо на цьому полі може вродити Василіск. І тоді в село прийде справжня біда: поля висохнуть, з колодязів піде вода, дівчата стануть хворіти і поганіти.
Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали у воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастю, якщо плаває – до радісних подій.
Іменини в цей день святкують Володимир, Іван.
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