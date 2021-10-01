Праздник 1 октября: что категорически нельзя делать в день Ирины, приметы

1 октября православные почитают святых Ариадну Промисскую и Ирину Египетскую.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.
Мученицы жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания. Они так и не поклонились языческим кумирам. В народе праздник назывался Арина Шиповница, но существовали и другие названия этого дня: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.
На следующий день после этого праздника наши предки всегда собирали ягоды шиповника, сушили и делали его заготовки на зиму. Люди верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить старые недуги.
Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который помогал от простуды, не хуже, чем рябина.
В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье. Обычно все семейство, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралось за столом и обсуждало все хозяйские вопросы либо работало по дому.
В народе святой Арине посвящали три праздника. Первый отмечали 29 апреля и посвящался он талой воде, второй называли рассадница - 18 мая, а на третье праведная мученица покровительствовала сбору шиповника и руководила журавлиным летом.
В этот день на небе выглядывали журавлей, которые улетали в теплые края. Смотрели какая погода в этот день - такая и прогнозировалась весь следующий сезон.
Нужно сказать, что этих птиц наши предки называли посланниками Божьими, и отношение к ним было очень почтительное. Верили, что журавли на своих крыльях осенью уносят души умерших, а весной приносят с собой души младенцев, которые скоро родятся.
День ангела в этот день празднуют такие имена Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Ирина, Константин. Поздравьте их с именинами!
Напомним, что в Украине появится новый праздник.