Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети

Мучениці жили в III столітті і прославилися стійкістю у своїй вірі і готовністю прийняти будь-які катування. Вони так і не вклонилися язичницьким кумирам. У народі свято називалося Аріна шипшина, але існували й інші назви цього дня: Арини день, Журавлиний літ, Аріна Осіння та Ірина.

На наступний день після цього свята наші предки завжди збирали ягоди шипшини, сушили і робили його заготовки на зиму. Люди вірили, що після Аріни осінньої вони наповнюються особливою цілющою силою, здатною не тільки зміцнити здоров'я людини напередодні приходу справжніх холодів, а й вилікувати старі недуги.

Для цього господині готували з ягід шипшини напої і варення, а також робили чай, який допомагав від застуди, не гірше, ніж горобина.

Що не можна робити в цей день:

У день Аріни шипшини не можна було виходити на вулицю з дому, через те, що за повір'ями сильні вітри могли задути в житло невезіння і безгрошів'я. Зазвичай все сімейство, щоб не піддавати себе і близьких ризику, збиралися за столом і обговорювали всі господарські питання або працювали по дому.

У народі святій Аріні присвячували три свята. Перший відзначали 29 квітня і присвячувався він талій воді, другий називали розсадниця - 18 травня, а на третє Праведна мучениця протегувала збору шипшини і керувала журавлиним влітку.

У цей день на небі визирали журавлів, які відлітали в теплі краї. Дивилися яка погода в цей день - такий і прогнозувався весь наступний сезон.

Потрібно сказати, що цих птахів наші предки називали посланцями Божими, і ставлення до них було дуже шанобливе. Вірили, що журавлі на своїх крилах восени забирають душі померлих, а навесні приносять з собою душі немовлят, які скоро народяться.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день в небі з'являлися журавлинні зграї, то вже на Покрову (14 жовтня)могли вдарити морози, а якщо птахи ще на південь не відлітають - тепла погода збережеться до листопада;

Якщо у свято на березі ще залишилися листя, значить сніг випаде нескоро;

Яка погода буде на Арину шипшину, така ж і рівно через пів року - на 1 квітня.

День ангела в цей день святкують такі імена Олексій, Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Ірина, Костянтин. Привітайте їх з іменинами!