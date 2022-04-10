Праздник 10 апреля: что можно и нельзя делать, все приметы

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite .

Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению Христу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость жизни его удостоили сана пресвитера, а затем он был назначен игуменом Пеликитского монастыря. С помощью молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял. Наши предки верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай.

Славяне в этот день убирали зимние вещи, инструменты и предметы быта. Перед тем, как спрятать, все приводили в порядок. В этот период активно начинает распускаться мать-и-мачеха, поэтому можно собирать травы для приготовления настоев. Если на реках уже сошел лед, то можно выходить и чистить водоемы от мусора, скопившегося за зиму.

Главные приметы этого дня:

Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в этот месяц.

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – скоро будет тепло.

Дождь в этот день – будет хороший урожай.

Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.

Если чибисы поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чибисы летают низко – ждите засухи.

Что нельзя делать в этот день: