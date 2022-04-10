Свято 10 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети

10 квітня 2022 року всі православні християни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Преподобний Іларіон Новий з юності присвятив себе служінню Христу і багато років провів у самітництві. За непорочність і святість життя його удостоїли сану пресвітера, а потім він був призначений ігуменом Пелікітського монастиря. За допомогою молитви він зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і здійснював багато інших чудес.
Зазвичай до 10 квітня вже теплішало, і сніг танув. Наші предки вірили, що, як тільки зацвітає мати-й-мачуха, Степанов вінок втрачає свою силу – його ще 15 серпня плели члени сім'ї всі разом. І зазвичай такий вінок використовували для лікування хвороб як оберіг і талісман. З вінка висмикували рослини і заварювали на їх основі чай.
Слов'яни в цей день прибирали зимові речі, інструменти і предмети побуту. Перед тим, як заховати, все доводили до ладу. У цей період активно починає розпускатися мати-й-мачуха, тому можна збирати трави для приготування настоїв. Якщо на річках вже зійшов лід, то можна виходити і чистити водойми від сміття, що скупчилося за зиму.
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.