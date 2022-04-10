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Свято 10 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

10 квітня 2022 року всі православні християни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Преподобний Іларіон Новий з юності присвятив себе служінню Христу і багато років провів у самітництві. За непорочність і святість життя його удостоїли сану пресвітера, а потім він був призначений ігуменом Пелікітського монастиря. За допомогою молитви він зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і здійснював багато інших чудес.

Зазвичай до 10 квітня вже теплішало, і сніг танув. Наші предки вірили, що, як тільки зацвітає мати-й-мачуха, Степанов вінок втрачає свою силу – його ще 15 серпня плели члени сім'ї всі разом. І зазвичай такий вінок використовували для лікування хвороб як оберіг і талісман. З вінка висмикували рослини і заварювали на їх основі чай.

Слов'яни в цей день прибирали зимові речі, інструменти і предмети побуту. Перед тим, як заховати, все доводили до ладу. У цей період активно починає розпускатися мати-й-мачуха, тому можна збирати трави для приготування настоїв. Якщо на річках вже зійшов лід, то можна виходити і чистити водойми від сміття, що скупчилося за зиму.

Головні прикмети цього дня:

  • Чується глухий і тривалий грім - буде багато дощів в цей місяць.
  • Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – скоро буде тепло.
  • Дощ в цей день - буде хороший урожай.
  • Чібіси ввечері низько кричать - влітку буде посуха.
  • Якщо чібіси співають протяжно, то на наступний день можна очікувати ясної погоди.
  • Туман і іній вранці в цей день віщують багатий урожай фруктів, овочів і злаків.
  • Чібіси літають низько - чекайте посухи.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна брехати, сваритися і вживати алкоголь.
  • Також заборонено погано ставитися до домашньої птиці - відлякаєте удачу.
  • Відмовляти в допомозі теж не думайте - будете мати потребу в грошах.

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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