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Праздник 10 августа: что запрещено делать в Прохоров день, все приметы

Автор: Роман Мирончук

10 августа 2021 года православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Прохора и Пармена. В народе этот день называли День Прохора, Прохоров день и Менялы.

Что нельзя делать в этот день, какие существуют приметы и запреты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. При этом первый стакан собранных ягод обязательно отдавался кому-то. После чего хозяева начинали заниматься подготовкой на зиму.

Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.

Что запрещено делать 10 августа

Осуществлять продажи или покупки;

Обмениваться вещами. Из-за этого праздник и называли Менялы.

Приметы дня

Если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день.

Если туман стелется по воде утром, значит будет хорошая погода, а если поднимается вверх - пойдет дождь.

Если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода.

Именины 10 августа

День ангела сегодня отмечают: Акакий, Арефа, Василий, Доримедонт, Евстафий, Евфимий, Иоанн (Иван), Иулиан, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Сергий (Сергей), Тимон, Анастасия, Антонина, Дросида, Елена, Ирина, Мавра.

Напомним, мы писали о том, сколько будем отдыхать в августе 2021 года, и какие дни придется отрабатывать.

Мы также писали о том, кто будет отмечать именины в августе и как назвать ребенка.

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