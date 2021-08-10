Свято 10 серпня: що заборонено робити в Прохорів день, всі прикмети

Зазвичай в цей день наші пращури збирали урожай груш, картоплі, яблук та ягід, а також викопували цибулини тюльпанів. При цьому перший стакан зібраних ягід обов'язково віддавався комусь. Після чого господарі починали займатися підготовкою на зиму.

Люди вірили, що на Прохора обов'язково необхідно з'їсти грушу. Вважалося, що фрукт допомагає зробити правильний вибір у складній ситуації, і заспокоїть нерви. Крім того, гілочки з груші вішали над дитячим ліжечком. Це робилося для того, щоб дитина росла розумною.

Що заборонено робити 10 серпня

Здійснювати продажі або покупки;

Обмінюватися речами. Через це свято і називали Міняли.

Прикмети дня

Якщо вранці спостерігалася рання роса, то значить буде сонячний день.

Якщо туман стелиться по воді вранці, значить буде хороша погода, а якщо піднімається вгору - піде дощ.

Якщо буде вітряний і дощовий день, то буде тривала негода.

Іменини 10 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Акакій, Арефа, Василь, Доримедонт, Євстафій, Євтимій, Іоанн (Іван), Юліан, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Пармен, Питирим, Сергій (Сергій), Тимон, Анастасія, Антоніна, Дросіда, Олена, Ірина, Мавра.