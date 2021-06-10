Праздник 10 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

В период с 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским. При жизни он отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых.

В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) святитель Никита обличал иконоборческую ересь. Он перенес много страданий от императора и его единомышленников-иконоборцев, его пытали и отправили в ссылку.

Святой исповедник Никита умер в начале IХ века. После этого его мощи стали исцелять людей. В народе святого называли стражем гусей, а попросту – Гусятником. Наши предки верили, что, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Кстати, беременных в этот день отправляли в поле, считалось, что это принесет здоровье будущему ребенку.

Главные приметы этого дня:

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода, к ухудшению погоды.

Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

Ведро над нивой – к скорой спелости хлебов.

Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.

Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.

Если над лесом синеет воздух – будет тепло.

Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.

Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день запрещено ругаться и ругать детей.

Наши предки верили, что в этот день нельзя петь, танцевать и в целом веселиться.

Нельзя пускать в дом чужих - даже близких людей.

Нельзя давать в долг, особенно вечером. Мало того что эти деньги не вернутся, впереди настанут тяжёлые финансовые времена.

Именины 10 июня отмечают Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!