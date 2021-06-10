Праздник 10 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

10 июня все православные христиане почитают память святого Никиты Гусятника, который прославился тем, что хвалил Бога.
Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже. Также читайте, кто в эту дату именинник.
В период с 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским. При жизни он отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых.
В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) святитель Никита обличал иконоборческую ересь. Он перенес много страданий от императора и его единомышленников-иконоборцев, его пытали и отправили в ссылку.
Святой исповедник Никита умер в начале IХ века. После этого его мощи стали исцелять людей. В народе святого называли стражем гусей, а попросту – Гусятником. Наши предки верили, что, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.
Кстати, беременных в этот день отправляли в поле, считалось, что это принесет здоровье будущему ребенку.
Именины 10 июня отмечают Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!
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