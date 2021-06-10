Свято 10 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

10 червня всі православні християни вшановують пам'ять святого Микити Гусятника, який прославився тим, що хвалив Бога.
Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо в матеріалі нижче. Також читайте, хто в цю дату іменинник.
У період з 726 по 775 роки Святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав жебракам, у своєму будинку приймав мандрівників, дбав про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображають.
У царювання іконоборця Лева вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили на заслання.
Святий Сповідник Микита помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали стражем гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів та інших хижаків.
До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.
Іменини 10 червня відзначають Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат (Ігнатій), Микита. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
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