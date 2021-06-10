Свято 10 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

У період з 726 по 775 роки Святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав жебракам, у своєму будинку приймав мандрівників, дбав про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображають.

У царювання іконоборця Лева вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили на заслання.

Святий Сповідник Микита помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали стражем гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів та інших хижаків.

До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.

Головні прикмети цього дня:

Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його Сходу, до погіршення погоди.

Веселка після дощу скоро пропадає - до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

Відро над нивою - до швидкої стиглості хлібів.

Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.

Роса на колосках з ранку - на добре колосіння.

Якщо над лісом синіє повітря - буде тепло.

Тихий день Микити - гусятника віщує хороший урожай.

Якщо багато мурах на мурашнику - погода буде хороша.

Що не можна робити в цей день:

У цей день заборонено лаятися і лаяти дітей.

Наші предки вірили, що в цей день не можна співати, танцювати й в цілому веселитися.

Не можна пускати в будинок чужих - навіть близьких людей.

Не можна давати в борг, особливо ввечері. Мало того що ці гроші не повернуться, попереду настануть важкі фінансові часи.

Іменини 10 червня відзначають Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат (Ігнатій), Микита. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!