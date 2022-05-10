Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.

По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.

Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.

Приметы этого дня

Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья;

Идет сильный дождь - уродится рожь;

Кричит сова - идет похолодание;

Вечером появился туман - скоро наступит потепление.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нужно меньше говорить;

Нельзя ругаться и сквернословить;

В еде стоит быть избивиборчимрательным и отказаться от вредной пищи;

Не рекомендуется выносить мусор.

Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан).Поздравьте этих людей с днем ангела!