Свято 10 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

10 травня 2022 року православний світ вшановує пам'ять апостола Симона, який вів праведний спосіб життя, допомагав людям і намагався ніколи нікого не ображати.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Відзначається, що він з юних років спілкувався з Спасителем, слухав його божественне вчення, бачив здійснюються ним чудеса, був серед 70 учнів, обраних Самим Господом і був свідком страждань, хресної смерті і воскресіння його з мертвих.
По Вознесінню Господа на небо, Симон, разом з апостолами удостоївся отримати Святого Духа і таким чином він був очевидцем і свідком всіх діянь Господніх, починаючи з Його хрещення.
Симон мирно жив і помер у віці 105 - 110 років. Після його смерті всі апостоли зібралися разом, щоб провести його душу в інший світ. Святий прославився добрими діяннями і чистими помислами.
Іменинники цього дня - Семен (Симеон), Степан (Стефан). Привітайте цих людей з днем ангела.
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