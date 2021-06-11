UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник

Автор: Lite

В эту дату верующие христиане вспоминают о Феодосье Колосятнице, которая умерла за веру в Христа.

Главные табу и приметы этого дня - мы сообщим в материале ниже. Также читайте, кто сегодня именинник.

Ей было всего 17 лет, когда ей отрубили голову. Наши предки считали этот день одним из самых несчастливых в году, поэтому никогда не начинали ничего нового в эту дату.

Главные приметы этого дня:

  • Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.
  • Если много ржи появилось - будет много грибов.
  • На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
  • Много пауков сулят отличную погоду.
  • Сон в эту ночь - будет вещим и очень скоро исполнится.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя начинать ничего нового.
  • Нельзя отправляться в поездки.
  • Нельзя жениться и свататься.
  • Нельзя принимать важные решения.
  • Запрещается ссориться.

Именины в этот день празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот. Не забудьте поздравить с днем ангела этих людей!

Как мы ранее писали, в Украине хотят отменить перенос рабочих дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники