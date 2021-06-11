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Свято 11 червня: який день, що сьогодні не можна робити і хто іменинник

Автор: Lite

В цю дату віруючі християни згадують про Феодосію Колосятницю, яка померла за віру в Христа.

Головні табу і прикмети цього дня - ми повідомимо в матеріалі нижче. Також читайте, хто сьогодні іменинник.

Їй було всього 17 років, коли їй відрубали голову. Наші предки вважали цей день одним з найбільш нещасливих в році, тому ніколи не починали нічого нового в цю дату.

Головні прикмети цього дня:

  • Можна гадати про ціну хліба по житу. Так, якщо вона цвіте в нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини або з верху – то ціна, відповідно, буде звичайною або високою.
  • Якщо багато жита з'явилося - буде багато грибів.
  • На Федосію селяни відправлялися в поле і оглядали сходи. Якщо хліба зійшли - це вважалося хорошою прикметою. Великою радістю був налив колоса. А ось, якщо сходи були поганими, то багатого врожаю очікувати не доводилося.
  • Багато павуків обіцяють відмінну погоду.
  • Сон в цю ніч - буде віщим і дуже скоро здійсниться.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна починати нічого нового.
  • Не можна вирушати в поїздки.
  • Не можна одружуватися і свататися.
  • Не можна приймати важливі рішення.
  • Забороняється сваритися.

Іменини в цей день святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот. Не забудьте привітати з днем ангела цих людей!

Як ми раніше писали, в Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів.

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