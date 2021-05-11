Праздник 11 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

11 мая в христианском мире традиционно почитается память святых апостолов и мучеников Иасона и Сосипатра.
Что можно и нельзя делать, главные приметы - читайте ниже в нашем материале.
Епископы, ученики апостола Павла, проповедники Евангелия были заключены в темницу правителем острова Керкиры возле Греции за осуществление обряда крещения людей.
Они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова узнал об этом и заключил их в темницу, где сидели семь разбойников: Саторний, Иакисхол, Фавстиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий и Маммий. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа семь узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском. Когда дочь правителя, девица Керкира, узнала, как мученики страдают за Христа, она объявила себя христианкой и раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Керкира твердо стояла и против уговоров, и против угроз. Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери: он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову.
Новый правитель приказал бросить апостолов Иасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но, когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: "Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!".
11 мая по народному календарю – Максимов день. Символ этого дня – березовый сок – в народе считали не только вкусным, но и полезным, использовали для лечения.
Таким соком поили больных людей, рассчитывая на их скорое выздоровление. Также очень часто 11 мая готовили снадобья из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались снадобьями на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.
Предки считали, что в первый день второй майской декады теплый ветер приносит здоровье.
Древние заготавливали к этому дню зерно на посев.
Народные приметы 11 мая помогали предсказать, какой будет погода:
Именинники этого дня – Виталий, Евсей, Зинон, Кирилл, Максим.
Как мы писали ранее, врач рассказал, что будет с COVID-19 после майских праздников.