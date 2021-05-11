Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Єпископи, учні апостола Павла, проповідники Євангелія були ув'язнені в темницю правителем острова Керкіри біля Греції за здійснення обряду хрещення людей.

Вони побудували церкву в ім'я первомученика Стефана і багатьох хрестили. Правитель острова дізнався про це і уклав їх у темницю, де сиділи сім розбійників: Саторній, Якісхол, Фавстіан, Іаннуарій, Марсалій, Євфрасій і Маммій. Апостоли звернули їх до Христа. За сповідання Христа сім в'язнів мученицько померли в котлі з розтопленою смолою, сіркою і воском. Коли дочка правителя, дівчина Керкіра, дізналася, як мученики страждають за Христа, вона оголосила себе християнкою і роздала всі свої прикраси жебракам. Оскаженілий правитель намагався умовити дочку відректися від Христа, але Свята Керкіра твердо стояла і проти умовлянь, і проти погроз. Тоді озлоблений батько придумав жахливе покарання дочки: він наказав помістити її в окремій темниці і впустити до неї розбійника і блудника Мурина, щоб той збезчестив наречену Христову.

Новий правитель наказав кинути апостолів Іасона і Сосіпатра в котел з киплячою смолою, але, коли побачив їх неушкодженими, зі сльозами вигукнув: "Боже Іасонів і Сосіпатрів, помилуй мене!".

Традиції цього дня

11 травня за народним календарем – Максимів день. Символ цього дня-березовий сік - в народі вважали не тільки смачним, але і корисним, використовували для лікування.

Таким соком поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися зіллям на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.

Предки вважали, що в перший день другої травневої декади теплий вітер приносить здоров'я.

Стародавні заготовляли до цього дня зерно на посів.

Прикмети цього дня

Народні прикмети 11 травня допомагали передбачити, якою буде погода:

Якщо метелики поховалися під дахом – чекайте вітру і похолодання.

Якщо пізно зацвіли кульбаби - літо може бути посушливим.

Якщо на Сході на небі немає хмар - літо обіцяє бути сонячним.

Якщо після дощу температура впала - погода покращиться.

Якщо дме вітер з півдня - влітку має бути багато гроз.

Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного врожаю.

Якщо на світанку зірки сильно мерехтять - буде дощ.

Що категорично не можна робити в цей день

Не варто в Максимів день сваритися з рідними та близькими, утримайтеся від вживання в мові лайливих слів. Не можна рубати або ламати березові гілки. Категорично забороняється даремно витрачати воду. У деяких регіонах вважалося, що в цей день взагалі грішно співати і веселитися. Заборонялося пускати чужих в будинок - будь-то люди або звірі - стародавні вірили, що під їх виглядом бродить нечиста сила. Якщо просили їсти - варто було винести милостиню за поріг.

Іменинники цього дня - Віталій, Євсей, Зінон, Кирило, Максим.