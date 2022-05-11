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Праздник 11 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

11 мая 2022 года церковь чтит память апостолов Ясона и Сосипатра.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Они принадлежали к апостолам и были учениками святого апостола Павла. Именно о них апостол Павел упоминал в своем послании к римлянам и даже называл их своими родственниками.

Оба они были учениками Павла и проповедовали христианство на острове Корфу. Там их заключили в темницу, но даже в заточении апостолы продолжали свое дело и крестили многих узников. Этих людей, по приказу императора, казнили, окунув в чан с кипящей смолой. Та же участь постигла и других верующих.

Апостолов освободили, но после того, как они снова начали проповедовать, правитель приказал бросить в кипящую смолу и их тоже. Увидев, что Иасон и Сосипатр остались невредимыми, многие язычники уверовали во Христа. С тех пор апостолы уже чувствовали себя свободно и продолжали распространять православную веру.

Народные приметы

  • В этот день теплый ветер - будет весенняя благодать.
  • Зацвела рябина - будет хороший урожай овса.
  • Если в ночь на 11 мая звездная - ждите теплого лета.
  • На березе много сока - будет много дождей летом.
  • Если восход солнца ясный - будет солнечное и теплое лето.

Что нельзя делать 11 мая

  • Не стоит ссориться с родственниками по пустякам.
  • Еще одно суеверие - нельзя прокалывать уши и менять сережки, иначе будут проблемы со слухом.
  • Также не рекомендуется планировать помолвку - семья распадется.

Именины в этот день празднует Максим.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 и как назвать новорожденного малыша.

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