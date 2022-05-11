Праздник 11 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

11 мая 2022 года церковь чтит память апостолов Ясона и Сосипатра.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Они принадлежали к апостолам и были учениками святого апостола Павла. Именно о них апостол Павел упоминал в своем послании к римлянам и даже называл их своими родственниками.
Оба они были учениками Павла и проповедовали христианство на острове Корфу. Там их заключили в темницу, но даже в заточении апостолы продолжали свое дело и крестили многих узников. Этих людей, по приказу императора, казнили, окунув в чан с кипящей смолой. Та же участь постигла и других верующих.
Апостолов освободили, но после того, как они снова начали проповедовать, правитель приказал бросить в кипящую смолу и их тоже. Увидев, что Иасон и Сосипатр остались невредимыми, многие язычники уверовали во Христа. С тех пор апостолы уже чувствовали себя свободно и продолжали распространять православную веру.
Именины в этот день празднует Максим.
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