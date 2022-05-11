Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

11 травня 2022 року церква вшановує пам'ять апостолів Ясона і Сосіпатра.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Вони належали до апостолів і були учнями святого апостола Павла. Саме про них апостол Павло згадував у своєму посланні До римлян і навіть називав їх своїми родичами.
Обидва вони були учнями Павла і проповідували християнство на острові Корфу. Там їх ув'язнили в темницю, але навіть в ув'язненні апостоли продовжували свою справу і хрестили багатьох в'язнів. Цих людей, за наказом імператора, стратили, зануривши в чан з киплячою смолою. Та ж доля спіткала і інших віруючих.
Апостолів звільнили, але після того, як вони знову почали проповідувати, правитель наказав кинути в киплячу смолу і їх теж. Побачивши, що Іасон і Сосіпатр залишилися неушкодженими, багато язичників увірували в Христа. З того часу апостоли вже відчували себе вільно і продовжували поширювати православну віру.
Іменини в цей день святкує Максим.
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