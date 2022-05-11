Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Вони належали до апостолів і були учнями святого апостола Павла. Саме про них апостол Павло згадував у своєму посланні До римлян і навіть називав їх своїми родичами.

Обидва вони були учнями Павла і проповідували християнство на острові Корфу. Там їх ув'язнили в темницю, але навіть в ув'язненні апостоли продовжували свою справу і хрестили багатьох в'язнів. Цих людей, за наказом імператора, стратили, зануривши в чан з киплячою смолою. Та ж доля спіткала і інших віруючих.

Апостолів звільнили, але після того, як вони знову почали проповідувати, правитель наказав кинути в киплячу смолу і їх теж. Побачивши, що Іасон і Сосіпатр залишилися неушкодженими, багато язичників увірували в Христа. З того часу апостоли вже відчували себе вільно і продовжували поширювати православну віру.

Народні прикмети

У цей день теплий вітер - буде весняна благодать.

Зацвіла горобина - буде хороший урожай вівса.

Якщо в ніч на 11 травня Зоряна - чекайте теплого літа.

На березі багато соку - буде багато дощів влітку.

Якщо Схід Сонця ясний - буде сонячне і тепле літо.

Що не можна робити 11 травня

Не варто сваритися з родичами через дрібниці.

Ще одне марновірство - не можна проколювати вуха і міняти сережки, інакше будуть проблеми зі слухом.

Також не рекомендується планувати заручини - сім'я розпадеться.

Іменини в цей день святкує Максим.