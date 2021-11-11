Праздник 11 ноября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы

В народе святую Анастасию считали покровительницей овец, а святого Аврамия - защитником пастухов и овчаров. Поэтому этот день еще называли Овчарным праздником.

Кстати, раньше этот день был связан с началом стрижки овец. Люди брались за пряжу, вязали вещи и готовились к долгой и холодной зиме.

Главные традиции этого дня

К обеду хозяйке обязательно надо приготовить пирог, изготовленный из муки нового урожая, а также стушить баранину и подать ее к пшеничной каше.

Самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу вкусности зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.

Этот день принято проводить в семейном кругу, считалось, что это сделает семью крепче и счастливее.

Что строго запрещено делать в этот день

Нельзя в этот день проводить время с незнакомыми или малознакомыми людьми, считается, что это к конфликтам и неудачам.

Категорически запрещается оставлять на Анастасию и Авраамия детей без присмотра, в противном случае возможны неприятности и даже беды.

В праздник 11 ноября также нельзя копить в себе злость и грустить, страдать о прошлом.

Не стоит заниматься ремонтом одежды и обуви, иначе привлечете в свою жизнь неудачи.

Главные приметы на Овчарный праздник

Облака низко сунут по небу - к похолоданию.

Пошел дождь - уже скоро наступит зима.

Если провести этот день со своей семьей, то она будет дружной и крепкой.

Проведешь день в компании незнакомцев - жди ссоры.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы - будет счастливой.

Именины празднуют: Авраамий, Евгений, Клавдий, Астерий, Неон, Феонила, Анна, Анастасия, Мария.