Свято 11 листопада: що строго заборонено робити в цей день, головні прикмети

У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія - захисником пастухів і вівчарів. Тому цей день ще називали Вівчарним святом.

До речі, раніше цей день був пов'язаний з початком стрижки овець. Люди бралися за пряжу, в'язали речі й готувалися до довгої та холодної зими.

Головні традиції цього дня

До обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також стушкувати баранину і подати її до пшеничної каші.

Найголовнішим частуванням цього дня був овечий і козячий сир. Готували і подавали його до столу смаколики найчастіше дівчата і жінки, які в цей день святкували іменини.

Цей день заведено проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцніше і щасливіше.

Що строго заборонено робити в цей день

Не можна в цей день проводити час з незнайомими або малознайомими людьми, вважається, що це до конфліктів і невдач.

Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, в іншому випадку можливі неприємності і навіть біди.

У свято 11 листопада також не можна збирати в собі злість і сумувати, страждати про минуле.

Не варто займатися ремонтом одягу та взуття, інакше привернете у своє життя невдачі.

Головні прикмети на Вівчарний свято

Хмари низько сунуть по небу - до похолодання.

Пішов дощ - вже скоро настане зима.

Якщо провести цей день зі своєю сім'єю, то вона буде дружною і міцною.

Проведеш день в компанії незнайомців - чекай сварки.

Якщо жінка в цей день одягне коралові намиста - буде щасливою.

Іменини святкують: Авраамій, Євген, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Анастасія, Марія.