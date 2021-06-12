Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник

В народном календаре 12 июня — Исаакий-змеевик, Исакиев день. Покровителем этого дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.

Православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника. Во время гонений в Константинополе был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло. В этот день нельзя врать, ругаться и выполнять тяжелую работу.

В старину считалось, что все змеи 12 июня выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.

Также существовало поверье, что люди рожденные в этот день могут исцелять от змеиных укусов.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.

Убивать пресмыкающихся в этот день – плохая примета – к неудачам и болезням.

Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя убивать змей - случится несчастье.

В этот день нельзя ругаться и делать тяжелую работу.

День ангела отмечают: Яков, Василий, Исаак, Ян, Антонина и Никонор.