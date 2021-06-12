Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

У народному календарі 12 червня — Ісаакій-змійовик, Ісакіїв день. Покровителем цього дня вважається преподобного Ісаакія, ігумен обителі далматської.

Православні відзначають день пам'яті преподобного Ісаакія Сповідника. Під час гонінь в Константинополі ба, що той помре швидкою смертю. Так і сталося. У цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.

За старих часів вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити: змії йдуть поїздом на свої весілля і кожного зустрічного готові жалити без милосердя.

Також існувало повір'я, що люди народжені в цей день можуть зцілювати від зміїних укусів.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день вкусить Змія - не врятує жодна протиотрута.

Вбивати плазунів в цей день - погана прикмета - до невдач і хвороб.

Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини - погода незабаром зміниться.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна вбивати змій - трапиться нещастя.

У цей день не можна лаятися і робити важку роботу.

День ангела відзначають: Яків, Василь, Ісаак, Ян, Антоніна і Никонор.