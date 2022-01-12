UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 12 января: что строго запрещено делать в этот день, приметы

Автор: Styler

12 января - это День Анисьи зимней. В этот праздник обычно ходят в гости, при этом на столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Обычно в этот день стоят сильные морозы. Так обозначено уже давно в народном календаре и исключения бывают редко.

История этого дня

По преданиям, все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с ее головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли за городом. Позже на ее могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

Приметы дня

  • Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.
  • Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.
  • Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.
  • Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.
  • Западный ветер – в реках будет много рыбы.
  • Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.
  • Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.
  • На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.

Что нельзя делать в этот день

  • Шить и прясть, потому что это принесет несчастье.
  • Употреблять пищу с солью - к проблемам со здоровьем.
  • Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду.

Читайте также, когда можно гадать, в какие дни и как можно узнать свою судьбу.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине