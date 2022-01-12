Праздник 12 января: что строго запрещено делать в этот день, приметы

Обычно в этот день стоят сильные морозы. Так обозначено уже давно в народном календаре и исключения бывают редко.

История этого дня

По преданиям, все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с ее головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли за городом. Позже на ее могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

Приметы дня

Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.

Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.

Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.

Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.

Западный ветер – в реках будет много рыбы.

Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.

Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.

На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.

Что нельзя делать в этот день