RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 12 січня: що суворо заборонено робити в цей день, прикмети

Автор: Styler

12 січня - це День Онисі зимової. У це свято зазвичай ходять в гості, при цьому на столі обов'язково повинні бути присутніми розносоли, свиняча тельбуха, гриби.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зазвичай в цей день стоять сильні морози. Так позначено вже давно в народному календарі і виключення бувають рідко.

Історія цього дня

За переказами, все почалося з мучениці, яка проживала в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно жебракам, а своє життя проводила в пості і молитві.

Одного разу по дорозі до церкви Онисю зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував її схопити і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала:"Нехай заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, пронизавши наскрізь.

Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої знаходяться в Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Почитати пам'ять Онисі Солунської стали з X століття.

Прикмети дня

  • Якщо на Онисю дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо - теплим. Якщо на Онисю йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів.
  • Люди, які народилися в день Онисі, є дуже щасливими.
  • Якщо на Онисю горобець голосно цвірінькає - чекай швидкої відлиги.
  • Якщо вночі дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо – теплим.
  • Західний Вітер - в річках буде багато риби.
  • Якщо пішов сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим.
  • Якщо людина народилася на Онисю, то вона буде відмінною теслею і мисливцем.
  • На Онисю можна молитися про лікування шлункових хвороб.

Якщо в родині хтось занедужав, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.

Що не можна робити в цей день

  • Шити і прясти, тому що це принесе нещастя.
  • Вживати їжу з сіллю - до проблем зі здоров'ям.
  • Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

Читайте також, коли можна гадати, в які дні і як можна дізнатися свою долю.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні