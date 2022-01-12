Свято 12 січня: що суворо заборонено робити в цей день, прикмети

12 січня - це День Онисі зимової. У це свято зазвичай ходять в гості, при цьому на столі обов'язково повинні бути присутніми розносоли, свиняча тельбуха, гриби.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Зазвичай в цей день стоять сильні морози. Так позначено вже давно в народному календарі і виключення бувають рідко.
За переказами, все почалося з мучениці, яка проживала в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно жебракам, а своє життя проводила в пості і молитві.
Одного разу по дорозі до церкви Онисю зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував її схопити і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала:"Нехай заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, пронизавши наскрізь.
Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої знаходяться в Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Почитати пам'ять Онисі Солунської стали з X століття.
Якщо в родині хтось занедужав, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.
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