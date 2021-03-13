Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины

Православные христиане 13 марта чтят память преподобного Василия Декаполита.
Что можно и нельзя делать в этот день, а также главные приметы и запреты - читайте в нашем материале.
Этот византийский монах и исповедник жил в Константинополе и пострадал за веру - во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре в VIII веке был предан истязаниям и брошен в темницу.
В народном календаре праздник прижился под названием Васильев день, Василий-капельник, Василий Древоруб. В этот день девушки начинали петь веснянки и готовили специальную выпечку - верили, что если съесть такой калач натощак, то это сулит счастье и крепкое здоровье.
В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.
Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.
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