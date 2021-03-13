Свято 13 березня і його головні заборони: що заборонено робити, у кого іменини

Православні християни 13 березня вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.
Що можна і не можна робити в цей день, а також головні прикмети і заборони - читайте в нашому матеріалі.
Цей візантійський чернець і сповідник жив у Константинополі і постраждав за віру - під час іконоборчого гоніння за імператора Льва Ісавра в VIII столітті був підданий катуванням і кинутий до в'язниці.
У народному календарі свято прижилося під назвою Василів день, Василь-капельник, Василь Древоруб. У цей день дівчата починали співати веснянки і готували спеціальну випічку - вірили, що якщо з'їсти такий калач натщесерце, то це обіцяє щастя і міцне здоров'я.
Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.
Іменинники – Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.
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