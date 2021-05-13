UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Lite

13 мая наши предки всегда вспоминали о святом Якове. Яков был апостолом, которого упоминали в Ветхом Завете.

Про все приметы и запреты этой даты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.

Главные приметы этого дня:

  • Из березы много сока течет - дождей тоже много будет в летний период.
  • Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга - лето будет урожайным и очень теплым.
  • Ночью ветра нет, а на небе много звезд - примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний период
  • Если в этот день ясный восход солнца- лето урожайным будет.
  • Солнце закрыто на Востоке облаками - сенокос дождливым будет.
  • Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.
  • Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.
  • Тихая и звездная ночь - ждите летом хорошей погоды и урожая.
  • Ясный восход - будет солнечное лето.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день не отправляйтесь в путешествие.
  • Нельзя ссориться и ругаться, избегайте ссор!

Как мы ранее сообщали, украинцы назвали любимые праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники