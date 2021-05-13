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Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

13 травня наші предки завжди згадували про Святого Якова. Яків був апостолом, якого згадували в Старому Завіті.

Про всі прикмети і заборони цієї дати, а також у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.

У цей день припиняли свататися і починали готуватися до весіль. Також в цей день особливу увагу звертали на погоду, по ній визначали погодні умови в найближчі кілька місяців.

На Якова спостерігали Схід Сонця. Якщо небо при цьому було чистим і ясним, то літо повинно було бути сонячним. А якщо ввечері зійдуть зірки і подує з півдня теплий вітер, то літо буде грізним, зате теплим і рясним.

Іменинники цього дня: Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків.

Головні прикмети цього дня:

  • З берези багато соку тече - дощів теж багато буде в літній період.
  • Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня - літо буде врожайним і дуже теплим.
  • Вночі вітру немає, а на небі багато зірок - прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період
  • Якщо в цей день ясний Схід сонця - літо врожайним буде.
  • Сонце закрите на Сході хмарами - сінокіс дощовим буде.
  • Тепла і дощова погода обіцяє хороший урожай хліба.
  • Південний вітер дме - буде родюче і тепле літо.
  • Тиха і Зоряна ніч - чекайте влітку гарної погоди і врожаю.
  • Ясний Схід - буде сонячне літо.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не вирушайте в подорож.
  • Не можна сваритися і лаятися, уникайте сварок!

Як ми раніше повідомляли, українці назвали улюблені свята.

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