Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, у кого именины

13 ноября 2021 года православные христиане чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Святые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.
В этих пещерах преподобные Никодим и Спиридон провели 30 лет. Они занимались выпеканием просфор - богослужебного литургического хлеба. Также вели строгую монашескую жизнь.
Оба прославились чудотворениями. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.
Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.
Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз причинить.
День ангела 13 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков. Поздравьте этих людей с именинами!
Ранее мы писали, как правильно отмечать день рождения и что категорически делать нельзя.