Свято 13 листопада: що не можна робити сьогодні, у кого іменини

13 листопада 2021 року православні християни вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святі жили в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври в XII столітті.
У цих печерах преподобні Никодим і Спиридон провели 30 років. Вони займалися випіканням просфор - богослужбового літургійного хліба. Також вели суворе чернече життя.
Обидва прославилися чудотвореннями. Одного разу загорілася піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку в народі преподобних Никодима і Спиридона почали почитати як хранителів будинку від пожежі.
Намагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, через те, що в цей день недруг може вас наврочити.
Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт заподіяти.
День ангела 13 листопада святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків. Привітайте цих людей з іменинами!
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