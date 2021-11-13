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Свято 13 листопада: що не можна робити сьогодні, у кого іменини

Автор: Styler

13 листопада 2021 року православні християни вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святі жили в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври в XII столітті.

У цих печерах преподобні Никодим і Спиридон провели 30 років. Вони займалися випіканням просфор - богослужбового літургійного хліба. Також вели суворе чернече життя.

Обидва прославилися чудотвореннями. Одного разу загорілася піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку в народі преподобних Никодима і Спиридона почали почитати як хранителів будинку від пожежі.

Що не можна робити сьогодні

Намагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, через те, що в цей день недруг може вас наврочити.

Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт заподіяти.

Народні прикмети 13 листопада

  • Якщо сьогодні сонячна і ясна погода, то найближчими днями варто очікувати сильний вітер;
  • Якщо голосно цвірінькають горобці, то буде тепла погода;
  • Якщо горобців не чути, значить похолодає;
  • Якщо ведмідь спорудив барліг на височини, то навесні почнеться сильна повінь;
  • Якщо снігур співатиме, значить скоро настане зима;
  • Якщо з'їсти страву з курятини 13 листопада - чекай щасливої долі.

День ангела 13 листопада святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків. Привітайте цих людей з іменинами!

Раніше ми писали, Як правильно відзначати день народження і що категорично робити не можна.

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