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Праздник 13 ноября: что строго запрещено сегодня, важные традиции и приметы

Автор: Lite

13 ноября почитается память преподобного Никодима и Спиридона

Какой сегодня праздник. 13 ноября верующие чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.

В этих пещерах преподобные Никодим и Спиридон провели 30 лет. Они занимались выпеканием просфор - богослужебного литургического хлеба. Также вели строгую монашескую жизнь.

Оба прославились чудотворениями. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.

Что нельзя делать сегодня

Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.

Народные приметы 13 ноября

  • Если сегодня солнечная и ясная погода, то в ближайшие дни стоит ожидать сильный ветер;
  • Если громко чирикают воробьи, то будет теплая погода;
  • Если воробьев не слышно, значит похолодает;
  • Если медведь соорудил берлогу на возвышенности, то весной начнется сильное половодье;
  • Если снегирь будет петь, значит скоро наступит зима;
  • Если съешь блюдо из курятины 13 ноября - жди счастливой доли.

Напомним, в ноябре дополнительных выходных дней не предусмотрено, но отмечаются важные и интересные праздники.

Мы также писали о том, что в Киеве определились с новогодними праздничными мероприятиями.

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