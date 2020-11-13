Праздник 13 ноября: что строго запрещено сегодня, важные традиции и приметы

13 ноября почитается память преподобного Никодима и Спиридона
Какой сегодня праздник. 13 ноября верующие чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.
В этих пещерах преподобные Никодим и Спиридон провели 30 лет. Они занимались выпеканием просфор - богослужебного литургического хлеба. Также вели строгую монашескую жизнь.
Оба прославились чудотворениями. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.
Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.
Напомним, в ноябре дополнительных выходных дней не предусмотрено, но отмечаются важные и интересные праздники.
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