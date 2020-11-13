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Свято 13 листопада: що суворо заборонено сьогодні, важливі традиції і прикмети

Автор: Lite

13 листопада вшановується пам'ять преподобного Никодима і Спиридона

Яке сьогодні свято. 13 листопада віряни вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Вони жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті.

У цих печерах преподобні Никодим та Спиридон провели 30 років. Вони займалися випіканням просфор - богослужбового літургійного хліба. Також вели суворе чернече життя.

Обидва прославилися чудесами. Одного разу зайнялася піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку в народі преподобних Никодима і Спиридона почали вшановувати як зберігачів будинку від пожежі.

Що не можна робити сьогодні

Намагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, бо у цей день недруг може вас наврочити.

Народні прикмети 13 листопада

  • Якщо сьогодні сонячна і ясна погода, то найближчими днями варто очікувати на сильний вітер;
  • Якщо голосно цвірінькають горобці, то буде тепла погода;
  • Якщо горобців не чути, значить похолодає;
  • Якщо ведмідь спорудив барліг на височині, то навесні почнеться сильна повінь;
  • Якщо снігур буде співати, значить скоро настане зима;
  • Якщо з'їси страву з курятини 13 листопада - чекай щасливої долі

Нагадаємо, в листопаді додаткових вихідних не передбачено, але відзначаються важливі і цікаві свята.

Ми також писали про те, що в Києві визначилися з новорічними святковими заходами.

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