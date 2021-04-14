Праздник 14 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины

Обо всех приметах и табу этого дня, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

По церковному календарю почитается святая Мария Египетская. Святая была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.

С этой целью также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.

Приметы на 14 апреля:

Если разливалось в Марьин день много воды - готовьтесь к хорошему сенокосу и разнотравью.

Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.

Если домашние животные громко кричат - будет непогода.

Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.

Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру этого дня - будет теплая погода.

Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.

Если синие облака плывут по небу - будет теплая и влажная погода.

Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.

Что категорически нельзя делать в этот день:

Нельзя ругаться с семьей — кто поругается, тот уже не помирится;

Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся;

Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

В этот день именины кроме Марии у Ефима и Марка.