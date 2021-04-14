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Свято 14 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

Автор: Lite

14 квітня православні християни відзначають День Марії Єгипетської.

Про всі прикмети і табу цього дня, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

За церковним календарем вшановується свята Марія Єгипетська. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом. Наші предки вірили, що в цей світлий день кожна заміжня жінка може привернути щастя у свій шлюб.

З цією метою також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином і медом. До кінця другої квітневого тижня активно розливалися ріки виходили з берегів. Час вважвся неприйнятним для рибної ловлі та походів у ліс.

Прикмети на 14 квітня:

  • Якщо розливалося в Мар'їн день багато води - готуйтеся до хорошого сінокосу і різнотрав'я.
  • Якщо в ніч на 14 квітня небо було ясним, чистим і зоряним, то очікувався добрий і щедрий урожай, а нічне небо, затягнуте хмарами, віщувало теплу погоду на наступний день.
  • Якщо тварини голосно кричать - буде негода.
  • Якщо у цей день гримить гроза - літо належало посушливе.
  • Якщо глухі удари грому стали чутні тільки до вечора цього дня - буде тепла погода.
  • Блискавки, блискучі без гуркоту грому, обіцяли спекотне і сухе літо.
  • Якщо сині хмари пливуть по небу - буде тепла і волога погода.
  • Якщо бджоли в цей день вилітали з вуликів і кружляли над ними дружним роєм, очікували ранню весну.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • не можна лаятися з сім'єю — хтось посвариться, той вже не помириться;
  • не можна проводити день далеко від сім'ї, а то шляхи більше не перетнуться;
  • не можна сваритися, сваритися, лаятися, лихословити і обмовляти.

У цей день іменини крім Марії у Юхима і Марка.

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