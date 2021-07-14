Праздник 14 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

14 июля 2020 года празднуется День Демьяна и Кузьмы. Они были бессеребренниками и жили в Риме при царе Карине.
Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.
Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище бескорыстные) врачи. Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: "Кузьма-Демьян ни свет, ни заря встают, баб на покос ведут"; "Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли".
Также наши предки считали, что малиновое варенье, сваренное в этот день, будет очень вкусным.
Именинники этого дня – Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон. Не забудьте поздравить их с днем ангела!